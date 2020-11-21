В МИД России объяснили отсутствие флага РФ на встрече Лаврова с Пашиняном. Фото: кадр из видео

Установка только армянского флага на переговорах главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна объясняется протокольной практикой Еревана. Об этом сообщил в субботу, 21 ноября, МИДД России в своем Telegram-канале.

- Государственные флаг важный атрибут, однако более важно содержание переговоров. Еще важно понимать историю встреч и их оформление. У каждого государства своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах глав МИД с премьер-министром и президентом, - объяснили представители внешнеполитического ведомства.

В качестве доказательства министерство привело фотографию прошлого года с переговоров Лаврова и Пашиняна. Там также отсутствует флаг России и установлен только флаг Армении.

Напомним, что встреча Сергея Лаврова с премьер-министром и президентом Армении состоялась в субботу, 21 ноября. Глава МИД России во время переговоров подчеркнул, что попытки поставить под сомнение заявление лидеров трех стран о прекращении войны в Карабахе являются неприемлемыми и договоренности о полном прекращение боевых действий от 9 ноября являются безальтернативным.