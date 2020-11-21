Журналист в шутку подключился к секретной видеоконференции министров обороны Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голландский журналист Даниэл Верлан в шутку подключился к секретной закрытой видеоконференции министров обороны ЕС, которая прошла в пятницу, 20 ноября, на платформе Zoom. Об это тележурналист рассказал на своей странице в Twitter.

Представитель СМИ рассказал, что подключился к конференции всего на минуту: он помахал главам оборонительных ведомств рукой. Внезапное появление нежданного гостя на секретном заседании обескуражило министров, однако вызвало у них смех. Они предупредили журналиста о криминальной ответственности за такие действия и попросили его прервать связь. Даниэл Верлан немедленно попрощался.

Сам журналист чуть позже объяснил, что сумел подключиться к видеоконференции, заметив на одном из фото в Twitter голландского министра обороны код встречи и пароль для подключения в Zoom.

Во время этого заседания министры обороны Евросоюза обсуждали секретный проект будущей военной концепции европейских государств – «Стратегический компас». Возможно, инцидент с журналистом повлечет расследования в Брюсселе и Гааге, которые могут привести к отставкам ответственных за утечку информации министров.