Пассажирский паром сел на мель в Финляндии Фото: Евгения ГУСЕВА

Пассажирский паром Viking Grace сел на мель в Финляндии. Инцидент произошел в субботу, 21 ноября, недалеко от Аландских островов, сообщает телекомпания Yle.

Отмечается, что на борту судна находятся около 330 пассажиров и 98 членов экипажа. Корабль сел на мель близ порта города Мариехамина из-за сильной бури, которая не утихает и в настоящее время.

Представители компании, владеющей паромом Viking Grace, сообщили, что опасности для находящихся на судне нет. Корабль плыл из Стокгольма в Турку через Аландские острова.