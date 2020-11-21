Алиев заявил Шойгу, что заявление по Карабаху ставит точку в многолетнем противостоянии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Межведомственная делегация России, прибывшая в субботу, 21 ноября, в Баку, начала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алиев уверен, что серьезных нарушений прекращения огня в Карабахе не будет. В беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу он отметил, что заявление по Карабаху ставит точку в многолетнем противостоянии.

- Мы приветствуем развертывание миротворческой миссии России, работающей с нашими структурами, и, насколько мы знаем, с армянской стороной. Я считают это важным фактором стабилизации ситуации. С момента подписания заявления каких- либо серьезных нарушений прекращении огня не было. И я уверен, что их не будет, - отметил азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан приветствует активные переговоры между Россией и Турцией по созданию на территории государства центра по наблюдению за прекращением огня и боевых действий в Нагорном Карабахе