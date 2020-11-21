Жительница Глазго нашла в своем новом доме человеческое сердце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После переезда в новый дом люди часто находят необычные вещи, которые оставили предыдущие владельцы. Иногда новые домовладельцы обнаруживали на чердаке старые игрушки и фотографии или даже находили клад.

Жительнице шотландского Глазго Кэтрин Гастон повезло не так сильно: в только что купленном доме женщина нашла человеческое сердце, точнее его часть - аортальный клапан. Пугающая находка лежала в одном из кухонных ящиков в банке с формальдегидом, пишет издание Daily Mail.

Женщина решила сфотографировать находку и отправить ее на конкурс мебельной компании ScS. Фирма присудила Кэтрин победу и подарила ей диван за 850 фунтов стерлингов – примерно 86 тысяч рублей.

Другие находки новых домовладельцев также достойны внимания: на конкурс выставили фотографии черепов животных из наборов для «приманки ведьм», старые наручники, висящие на потолку, бутылку с мышьяком, пакеты старинных монет, манекен для реанимации, куклу без лица и даже дневники пациентов психиатрической больницы.