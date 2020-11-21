Путин сравнил экономический кризис из-за пандемии с Великой депрессией Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин на саммите G20 заявил, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен. Глава государства обратил внимание на то, что отмечается системный экономический кризис, масштаб которого мир не знал со времен Великой депрессии.

- Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в этом году, является по-настоящему беспрецедентным. Пандемия коронавирусной инфекции, глобальный локдаун и замораживание экономической деятельности запустили системный экономический кризис, которого никто не знал со времен Великой депрессии, - отметил Владимир Путин во время своего выступления.