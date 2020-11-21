Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии, сообщил Путин Фото: REUTERS

Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии коронавирусной инфекции, это помогло избежать необратимых потерь и смягчить ситуацию в экономике. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил российский президент Владимир Путин на G20.

- Большой риск несет девальвация национальных валют, фискальные доходы снижаются, при этом необходимость допподдержки экономики увеличивается. Объем антикризисной поддержки в России из бюджета составил 4,5 процента ВВП, что смогло смягчить ситуацию в экономике, - рассказал глава государства.