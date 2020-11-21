Лавров заявил о безальтернативности договоренностей по Карабаху

Лавров после переговоров с Алиевым: полностью подтверждена безальтернативность договоренностей по Карабаху Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что была полностью подтверждена безальтернативность договоренностей по Нагорному Карабаху.

Глава ведомства отметил, что Алиев на встрече с российской делегацией высказался за выполнение всех пунктов заявления лидеров трех стран по прекращению войны в регионе.

- Переговоры сегодня прошли и в формате нашей межведомственной делегации, затем прошли дополнительные консультации в более узком составе. Главный вывод: полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, которая была достигнута лидерами России и Азербайджана и премьером Армении 9 ноября, - сообщил Сергей Лавров в субботу, 21 ноября, во время беседы с журналистами.

Глава российского МИД добавил, что эта договоренность «остановила кровопролитие и заложила долгосрочное урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе переговоров азербайджанский президент Алиев отметил, что заявление по Карабаху ставит точку в многолетнем противостоянии. Он выразил уверенность в том, что серьезных нарушений прекращения огня в регионе не будет.