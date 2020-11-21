Доктор Мясников перечислил полезные при коронавирусе продукты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты питания, которые полезно употреблять при заражения вирусными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией. Об этом врач рассказал в субботу, 21 ноября, в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что одни из важный элементов при лечении коронавируса является цинк, который в большом количестве содержится в курином мясе, а также витамин D, которым богата рыба. Эти полезные вещества могут предотвратить риск развития тяжелой формы инфекции.

Упор следует сделать на углероды, поскольку они дают больше энергии, считает телеведущий.

- Упор на углеводы, яйца, рыбу, курицу — все, что больной захочет есть. Когда вы тяжело болеете, у вас высокая температура, катаболические процессы берут верх над анаболическими, у вас расход энергии. Вашему организму необходимы силы, чтобы бороться с заболеванием. Если вы не будете есть, ничего не получится, - предупредил Александр Мясников.

Он добавил, что чай с лимоном и имбирем может способствовать потоотделению, но уточнил, что нет научных данных о пользе имбиря, лимоны или чеснока при вирусных инфекциях.