Си Цзиньпин предложил создать международный механизм признания «кода здоровья» Фото: REUTERS

Китайский лидер Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания «код здоровья» с данными ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом в субботу, 21 ноября, председатель КНР заявил во время саммита Группы двадцати (G20).

На территории Китая подобная система действует с весны этого года в формате QR-кодов. Индивидуальный «код здоровья» хранит в себе сведения о тестах на коронавирус своего владельца, а также районах, которые он посещал. В зависимости от эпидемиологической ситуации в этих районах коду присваивается определенный цвет: зеленый, оранжевый и красный. Проход в различные учреждения возможен, только если «код здоровья» зеленый.

- Китай предлагает сформировать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода. Рассчитываю, что к нему присоединится как можно больше стран и регионов мира, - отметил Си Цзиньпин.

Китайский лидер добавил, что его страна приложит все усилия и выполнит свое обещание оказать помощь развивающимся государствам в борьбе с пандемией, в частности сделать доступной для них вакцину от коронавирусной инфекции.

Ранее в ходе саммита G20 российский президент Владимир Путин заявил о готовности России предоставить вакцину от коронавируса нуждающимся странам.