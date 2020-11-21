США усиливают давление на участников проекта «Северный поток – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Соединенных Штатов продолжают усиливать давление на участников проекта «Северный поток – 2»: они контактирует с фирмами, которые причастны к строительству газопровода и предупреждают их об угрозе санкций в случае его реализации. Об этом в субботу, 21 ноября, пишет агентство DPA, ссылаясь на слова представителя американского правительства.

- США не хотят доводить до того, чтобы пришлось вводить санкции против компаний из Европы. Мы звоним фирмам, чтобы их предупредить и дать время для выхода из проекта. Этого трубопровода не будет, - заявил он.

В материале агентства не объясняется, от чьего лица ведутся подобные переговоры и с какими именно европейскими фирмами.

Ранее уже сообщалось об угрозах с американской стороны в адрес причастных к проекту «Северный поток – 2» фирм. В августе некоторые американские сенаторы пригрозили последствиями оператору германского порта Мукран, если она не прекратит использовать гавань в качестве логистической базы для строительства газопровода.

В июле текущего года американская Республиканская партия внесла в Сенат США проект закона о расширении санкций в отношении «Северного потока - 2».