Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт

Миротворцы сопроводили колонну автобусов с беженцами в Степанакерт Фото: REUTERS

Российский миротворцы сопроводили еще одну колонну автобусов с беженцами в Степанакерт. За сутки на родину вернулись более 1,1 тысяч жителей Нагорного Карабаха, за все время – более семи тысяч человек. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает российское Министерство обороны.

- Российские военные обеспечили безопасность продвижения колонны автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте. За один день на родину вернулись более 1 100 человек, с 14 ноября в город вернулись уже более семи тысяч местных жителей, которые ранее были вынуждены покинуть свои дома, - говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что российские патрули сопроводили 26 автобусов из Еревана до главной площади Степанакерта. Обеспечение безопасности возвращения мирных жителей в их дома организовано под руководством и контролем Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Напомним, что 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, в регион направлены российские миротворцы, которых размещают вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией.

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