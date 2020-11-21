Обвиняемый в захвате заложников в Тбилиси извинился за свой поступок

Захвативший заложников в Тбилиси извинился за свой поступок Фото: REUTERS

Леван Зурабашвили, в пятницу ворвавшийся в офис микрофинансовой организации в Тбилиси и несколько часов удерживающий там заложников, принес извинения за свой поступок. Он объяснил, что его целью было «заставить власть думать о народе», говорится в тексте письма обвиняемого, распространенного 21 ноября Аджарским телевидением Общественного вещателя Грузии.

- Я прошу прощения у людей и их близких, который находились в здании и получили стресс. Они знают, что я не желал причинять им вред. Моей единственной целью было, чтобы власть начала думать о людях и защитила своих граждан от банковских кредитов и высоких кредитных ставок, - заявил Леван Зурабашвили.

В письма он также посетовал на высокие цены на лекарственные препараты, отметив большое количество граждан Грузии, неспособных их купить.

Напомним, что вчера Зурабашвили ворвался в офис микрофинансовой организации в Тбилиси. Он удерживал в заложниках 17 человек, которые постепенно освободил, после чего его задержала полиция. Преступник требовал, чтобы власти государства запретили азартные игры, понизили ставку по банковским кредитам до семи процентов, а также повысили пенсии.