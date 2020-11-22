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Диетолог предупредила об опасности, которую таит для человека зеленый лук

Стало известно, почему нельзя есть много зелени
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Диетолог предупредила об опасности, которую таит для человека зеленый лук

Диетолог предупредила об опасности, которую таит для человека зеленый лук

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Зеленый лук - хорошая и полезная закуска. Однако далеко не все россияне любят такую зелень. О том, которую опасность таит для человека лук, kp.ru рассказала врач-диетолог Инна Заикина.

По мнению доктора, при большой любви к зеленым стебелькам могут возникать неприятные ощущения во рту.

- Чрезмерное употребление зеленого лука может вызвать жжение и неприятные ощущения в желудке, повысить кислотность желудочного сока и раздражать дыхательных органов, - пояснила эксперт.

Также врач предупредила, что лук служит причиной появления неприятного запаха изо рта. С осторожностью его необходимо есть людям страдающим астмой, болезнями почек и печени. В сыром виде лук противопоказан детям до 2,5 лет.

Однако у этого вида зелени, конечно, есть и положительные стороны. В медицине, например, его рекомендуют есть при тяжелых авитаминозах, ведь зеленый лук богат на витамины и минералы.

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