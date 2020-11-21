Эрдоган отметил усилия Турции и России по прекращению войны в Карабахе Фото: REUTERS

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе удалось остановить благодаря совместным усилиям России и Турции. Об этом президент страны сообщил в субботу, 21 ноября, во время своего выступления на форуме Галифакса по международной безопасности, трансляция которой велась в Twitter.

- С помощью совместных усилий России и Турции по прекращению войны удалось остановить кровопролитие в Карабахе и выработать договоренности, к которым не могли прийти последние 30 лет, - заявил Тайип Эрдоган.

Напомним, что после подписания трёхстороннего заявление о прекращении огня в регионе Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе и будут проводить «совместную миротворческую миссию». Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Турция будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, но речи о совместных миротворческих силах не шло.