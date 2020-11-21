Украина намерена продлить закон об особом статусе Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Срок действия закона об особом статусе Донбасса, вероятнее всего, будет продлен, однако в него не включат «формулы Штайнмайера». Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в интервью ТСН.

- Скорее всего мы его пролонгируем, но без включенной «формулы Штайнмайера». Данная формула в том прочтении, которое мы предлагаем, достаточно гибкая. Иначе говоря, вопрос выборов и границы уже реализованы в «плане совместных шагов», который мы написали, - отметил он.

До этого Алексей Арестович говорил, что украинская делегация сформировала «план совместных шагов», которые предполагает вывод «незаконных формирований и наемников» с территории Донбасса в начале следующего года.

Советник по информационной политике украинской делегации также рассказал о плане "Б" президента Владимира Зеленского по Донбассу.

Напомним, что закон об особом статусе Донбасса в 2014 году приняла Верховная рада Украины, однако он так и не был введен в действие. Недавно действие закона продлили до 31 декабря 2020 года. «Формула Штайнмайера» в этом законе определяет порядок вступления в силу документа.