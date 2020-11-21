SpaceX запустила в космос новейший метеорологический спутник Фото: REUTERS

Американская корпорация SpaceX в субботу, 21 ноября, успешно запустила ракету-носитель с метеорологическим спутником Sentinel-6 нового поколения. Трансляция запуска ведется на официальном сайте компании.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов Ванденберг в Калифорнии в 20:17 по московскому времени. Специалистам SpaceX уже удалось вернуть на Землю первую ступень носителя: она опустилась на базе Ванденберг через восемь минут после старта. Именно многократное использование ступеней ракет позволяет компании значительно снизить стоимость запусков аппаратов в космос.

Метеорологический спутник Sentinel-6 – совместные проект NASA и Европейского космического агентства ЕКА. Аппарат предназначен для отслеживания изменения уровня Мирового океана. На орбите спутник пробудет примерно пять с половиной лет. Инструменты на его борту обладают высоким разрешением, что позволяет аппарату вести наблюдения как за атлантическим течением Гольфстрим, так и за небольшими участками береговой линии.