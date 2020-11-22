Коронавирус в Москве, последние новости на 22 ноября 2020 года: результаты тестов на ковид жителям столицы придут по СМС

Результаты тестов на ковид жителям столицы придут по СМС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне в Москве был установлен новый рекорд по количеству заболевших за сутки. Оперштаб сообщил, что было выявлено 7168 инфицированных. Это самая большая цифра с начала пандемии. При этом число выздоровевших также существенно увеличилось. В той же статистике приводятся данные о 6080 снятых из-под наблюдения пациентов.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в операштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Результаты теста на ковид теперь придут жителям столицы в SMS сообщениях. Рассылка началась с 21 ноября. Речь о ПЦР-тестах: это мазок из ротовой полости и носа. Эсэсмэка поступит как в случае положительного, так и отрицательного результата. Если же в лаборатории не получится провести анализ, то на повторный также вызовут сообщением.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что речь идет именно о тестах в городских поликлиниках, больницах, при посещении муниципальными врачами пациента на дому, а не от частных лабораторий.

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