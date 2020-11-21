В Евросоюзе осудили исполнение смертного приговора в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз выразил «глубокую озабоченность» в связи с приведением в исполнение на территории США смертного приговора, вынесенного на федеральном уровне. Об этом в субботу, 21 ноября, говорится в заявлении официального представителя Евросоюза.

- Евросоюз выступает категорически против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах. Мы призываем американское правительство пересмотреть это решение и прекратить казни на федеральном уровне. Смертная казнь – это жестокое и негуманное наказание. Кроме того, она не является сдерживающим факторов для преступников, - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об исполнении восьмого смертного приговора на федеральном уровне с июля этого года после почти двадцатилетнего перерыва. Представитель ЕС также отметил неизбежность судебных ошибок и вынесения наказания невиновным.

Напомним, что летом этого года американской Верховный суд отменил задержку на исполнение первых за 17 лет казней в федеральных тюрьмах США. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, который содержался в федеральной тюрьме штата Индиана.