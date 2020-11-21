Названы способы защитить банковские карты от мошенников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал об эффективном способе защитить свои банковские счета от мошенников. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 21 ноября.

В первую очередь, эксперт посоветовал завести несколько банковских карт: одну использовать для заработной платы, другую для хранения небольших резервных накоплений и отдельную карту для перевода на нее денег, которыми впоследствии будут оплачиваться покупки в магазинах.

- Основные средства лучше хранить на неиспользуемых картах. Это снизит вероятность того, что персональные данные человека попадут в интернет, - отметил Андрей Свинцов.

Зампредседателя комитета Госдумы также опроверг известный миф о том, что злоумышленники способны снять деньги с карты, если получат доступ к чеку из магазина. Эксперт объяснил, что фискальный чек не содержит данных о карте, на нем нет CVV-код, который необходим для снятия денег.

Как сообщал сайт kp.ru, мошенники накануне придумали новый способ обмана россиян по телефону: они сообщают жертве о попытке украсть деньги с карты, а после по нестандартной для злоумышленников схеме предлагают человеку проследовать в ближайшее отделение банка.