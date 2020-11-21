Советник раскрыл детали секретного плана Зеленского по Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович раскрыл детали секретного плана «Б» президента страны Владимира Зеленского. В интервью ТСН в субботу, 21 ноября, он отметил, что говорит об этом плане по Донбассу неофициально, как частное лицо.

- План «Б» обсуждается в кулуарах, ключевое слово в нем – миротворцы. В общем-то, ничем не отличается от плана Порошенко. Только в кулуарах ходит легенда, что четыре года назад почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Теперь мы нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ является мощным инструментом контроля, - отметил советник.

Ранее Алексей Арестович говорил, что украинская делегация сформировала «план совместных шагов», предполагающий вывод «незаконных формирований и наемников» с территории Донбасса в начале следующего года, чтобы провести на территории местные выборы. Он отметил, что Украина, вероятнее всего, продлит срок действия закон об особом статусе Донбасса.