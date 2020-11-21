Полиция Парижа задержала 23 демонстранта

Акция протеста против закона «О глобальной безопасности» в Париже Фото: REUTERS

При разгоне массовой акции протеста против закона «О глобальной безопасности» в Париже полиция задержала 23 демонстранта, в стычках с агрессивно настроенными манифестантами легкие травмы получил один страж порядка. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 21 ноября, на парижской площади Трокадеро собралось множество людей, недовольных тем, что в законопроект включена статья, запрещающая фотографировать и снимать на видео сотрудников правоохранительных органов. За распространение «изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции» предполагается штраф в 45 тысяч евро или лишение свободы.

По мнению протестующих, такое положение нарушает право на свободу слова и «открывает дверь для агрессии» силовиков.

Сначала демонстрация проходила мирно, однако вскоре она переросла в стычки протестующих с полицией, для разгона участников акции были применены водометы.