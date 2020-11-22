Армения выплатит жителям перешедших Азербайджану районов Карабаха по $600

Дом правительства Армении в Ереване Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Армении приняло решение предоставить жителям перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха финансовую помощь в размере 300 тысяч драмов (примерно 600 долларов).

«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тысяч драмов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице армянского кабинета министров в соцсети.

Уточняется, что финансовую помощь смогут получить люди, которые до 27 сентября прожили в этих районах не менее трех месяцев, а «программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом «Айстан».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи10 ноября. Согласно условиям трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе армянская сторона должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы.

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