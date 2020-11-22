Во втором туре парламентских выборов в Грузии побеждает правящая партия

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

В субботу, 21 ноября, в Грузии прошел второй тур выборов в однопалатный парламент республики. Голосование состоялось в 17 из 30 одномандатных округов, причем восемь из них – в Тбилиси.

По данным грузинского Центризбиркома, во всех округах ожидаемо побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Явка во втором туре оказалась невысокой: по состоянию на 20:00 (19:00 мск), когда закрылись избирательные участки, составила всего 26,29%, в голосовании приняли участие 562,66 тысячи граждан. Тогда как явка в прошедшем 31 октября первом туре парламентских выборов была 56,11%.

Стоит отметить, что оппозиция в знак несогласия с результатами первого тура отказалась участвовать во втором и призвала своих сторонников не голосовать. Однако, несмотря на это, фамилии кандидатов в депутаты от оппозиционных партий в бюллетенях указаны, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первом туре за правящую партию проголосовала половина избирателей, на втором месте – блок «Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве"».