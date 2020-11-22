Полиция проверяет сообщения о стрельбе в Москве

В полицию поступило сообщение о стрельбе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на воскресенье на пульт дежурного поступила информация о стрельбе в Москве: якобы возле кафе на Рочдельской улице неизвестные открыли огонь из окна машины. На месте происшествия работают сотрудники столичной полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Об этом агентству ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах, уточнив, что предполагаемый стрелявший тоже находится на месте происшествия.

«В полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские», - приводит издание слова своего собеседника.

Источник добавил, что с мужчиной, который якобы стрелял из пистолета, беседуют правоохранители. О возможных пострадавших информации нет. В пресс-службе столичного главка МВД, не раскрывая подробностей, сказали, что проводится проверка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 июня на Ленинском проспекте в Москве возле гостиницы «Салют» произошла перестрелка прохожего и сотрудников ДПС, результате все трое получили ранения и попали в больницу. А буквально мужчина открыл стрельбу в многоэтажном жилом доме на улице Приорова, тогда погибли люди.