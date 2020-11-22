Протестующие в Гватемале подожгли здание конгресса Фото: REUTERS

В субботу, 21 ноября, в Гватемале протестующие подожгли здание конгресса: кто-то из агрессивно настроенных демонстрантов бросил в окна бутылки с зажигательной смесью, сообщает газета Prensa Libre.

К счастью, пожарным удалось потушить огонь уже через несколько минут, а полицейские после поджога конгресс применили для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Информации о возможных пострадавших в результате произошедшего не поступало.

В здание конгресса бросили бутылку с зажигательной смесью Фото: REUTERS

Гватемальцы протестуют против принятого бюджета страны. Людей возмутило то, что в новом документе предусмотрено значительное сокращение государственных расходов на здравоохранение, образование и борьбу с нарушением прав человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу в Париже граждане тоже вышли на улицы в знак протеста против закона «О глобальной безопасности», одна из статей которого запрещает фотографировать и снимать на видео сотрудников правоохранительных органов. По мнению протестующих, такое положение нарушает право на свободу слова и «открывает дверь для агрессии» силовиков.