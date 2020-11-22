Мексиканская актриса Малени Моралес. Фото: Twitter/andactores

Печальнвя весть пришла из Мексики: в субботу, 21 ноября, умерла Малени Моралес – мексиканская актриса, игравшая в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», сообщает Национальная ассоциация актеров Мексики в Twitter.

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям», - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

Причины смерти не называются. Известно, что актриса боролась с онкологическим заболеванием.

СПРАВКА «КП»

Малени Моралес (Maleni Morales) начала сниматься в 1979 году, более 45 лет прожила в браке с известным мексикано-кубинским актером и режиссером Отто Сирго.

За свою долгую актерскую карьеру она сыграла в 11 фильмах и сериалах, среди которых – популярные в России в 80-х годах прошлого века «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».

В сериале «Богатые тоже плачут» зрители могут ее помнить в роли Хеорхины – подруги главной коварной злодейки Эстер, которая строила козни Марианне. А в «Дикой розе» Малени Моралес появилась со 120-й серии, играла любовницу Федерико Роблеса – личного адвоката семьи Линарес.