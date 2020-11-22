Командующий космическими силами США: «Ясно, что космос становится сферой военных действий»

Командующий космическими силами США генерал Джон Реймонд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах снова заговорили о «войне в космосе». Так, командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая по видеосвязи в рамках форума по международной безопасности в Галифаксе, заявил, что космос становится сферой военных действий, и назвал основную задачу вверенного ему ведомства.

«Ясно, что космос становится сферой военных действий. Наша главная задача как космических сил - быть способными сдержать конфликт, сдержать с самого начала в космосе», - заявил американский генерал.

Правда, при этом добавил: «Я не думаю, что кто-то победит в этой войне».

На вопрос журналистов, считает ли он Россию соперником для США, Джон Реймонд ответил утвердительно: «Абсолютно соперник».

«Мы были соперниками в космосе с самого начала. У нас длинная история, даже в разгар холодной войны мы сотрудничали в области гражданского космоса», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что космос – следующая область военных действий, президент США Дональд Трамп заявлял неоднократно.