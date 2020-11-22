Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 58 миллионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К воскресенью, 22 ноября, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 58 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 58 014491 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 378866 больных, выздоровели более 37 миллионов заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 12,45 миллиона человек, из них 261,8 тысячи умерли, 7,4 миллиона излечились. За США следует Индия, где зафиксировано более девяти миллионов случаев заражения, на третьем месте Бразилия – свыше шести миллионов инфицированных.