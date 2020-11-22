В России появится банк биометрических данных россиян и иностранцев

МВД России в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Министерство внутренних дел России работает над созданием общего банка биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства, такая система должна появиться в нашей стране в течение трех лет.

«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» – 2021–2023 годы», - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

Собеседник агентства уточнил, что за это время «предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства».

По его словам, общий банк биометрических данных упростит работу полиции. Например, позволит идентифицировать личности задержанных или неопознанных тел.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось. что несколько российских финансовых организаций решили предложить льготы своим клиентам, сдавшим слепки лица и запись голоса, чтобы привлечь граждан к биометрии. В частности, «Сбербанк» намерен увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые прошли биометрическую идентификацию. Подобные проекты готовят также ДОМ.РФ и банк ВТБ.