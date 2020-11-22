«Мир смотрит!»: Трамп заявил, что может изменить итоги выборов

Президент США Дональд Трамп
Фото: REUTERS
Действующий президент США Дональд Трамп убежден, что может изменить итоги прошедших 3 ноября выборов главы государства и отстоять свою победу. По словам нынешнего хозяина Белого дома, у него для этого достаточно данных о фальсификациях демократов.
«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет (министров), когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы изменить (результаты), по крайней мере, в четырех штатах, чего в итоге более чем достаточно для победы на выборах?» - задал он риторический вопрос своим подписчикам в Twitter.
«Надеюсь, суды и/или законодатели найдут смелость сделать то, что требуется для обеспечения целостности выборов и США. Мир смотрит!» - добавил Трамп.
Напомним, не желающий уступать свое место в Белом доме демократу Байдену Трамп, похоже, окончательно проиграл эти выборы. В частности, так считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. По его мнению, попытки оспорить итоги подсчета голосов вряд ли увенчаются успехом.
К слову, сайт kp.ru писал, что президент Байден, возможно, – просто идеальный вариант для России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чем демократы отличаются от республиканцев: «Ослы» за высокие налоги, «слоны» за низкие, но все - за санкции
Две главных американских партии имеют некоторые расхождения, но только не в «русском вопросе». Разбираемся, чем демократы отличаются от республиканцев (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Американские СМИ распределяют посты в администрации Байдена
Прогнозы делаются еще до того, как Байден официально будет признан победителем президентских выборов (подробности).