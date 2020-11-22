«Мир смотрит!»: Трамп заявил, что может изменить итоги выборов

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп убежден, что может изменить итоги прошедших 3 ноября выборов и отстоять свою победу. По словам главы Белого дома, у него для этого достаточно данных о фальсификациях демократов.

«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить (результаты) в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах?» - задал он риторический вопрос своим подписчикам в Twitter.

«Надеюсь, суды и/или законодатели найдут смелость сделать то, что требуется для обеспечения целостности выборов и США. Мир смотрит!» - добавил Трамп.