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Последние новости на утро 22 ноября 2020: США вышли из Договора по открытому небу, а МВД России создаст банк биометрии россиян и иностранцев

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 22 ноября 2020 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 22 ноября 2020 года

«КП» – о последних новостях на утро 22 ноября 2020 года

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 22 ноября 2020 года. В воскресенье истекает ровно шесть месяцев с тех пор, как американская администрация уведомила всех участников Договора по открытому небу (ДОН) о выходе Соединенных Штатов из этого соглашения. Таким образом, сегодня США перестают быть участником Договора, и военные инспекторы страны больше не смогут проводить наблюдательные полеты над территорией других государств – участников ДОН.

Министерство внутренних дел России работает над созданием общего банка биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства, такая система должна появиться в нашей стране в течение трех лет. За это время предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка, который упростит работу полиции. Например, позволит идентифицировать личности задержанных или неопознанных тел.