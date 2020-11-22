Штаб Дональда Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии

Президент считает, что результаты голосования фальсифицированы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штаб президента США Дональда Трампа потребовал нового пересчета голосов в штате Джорджия. Об этом сообщается в заявлении группы юристов Трампа.

"Сегодня штаб Трампа подал прошение о пересчете голосов в Джорджии. Мы стремимся обеспечить соблюдение всех аспектов законодательства штата Джорджия и Конституции США, чтобы каждый законный голос был учтен", - сказано в заявлении.

Штаб Трампа требует "честного пересчета голосов в Джорджии, который должен включать сопоставление подписей", сообщает РИА Новости.

"Если не будет сопоставления подписей, результаты будут столь же фальшивыми, как первоначальный подсчет и пересчет голосов", - говорится в заявлении.

Напомним, что в США 3 ноября прошли выборы президента. После подсчета голосов в Пенсильвании лидером гонки стал демократ Джо Байден. Трамп отказывается признать лидерство соперника. Он неоднократно заявлял, что его штаб одержал победу на выборах. В своем Твитере пока еще действующий президент часто пишет, что он победил. А Джозефа Байдена уже поздравили с победой лидеры многих государств.