Специалисты Moderna назвали цену новой вакцины

Стоимость прививки будет варьироваться в зависимости от объема заказа.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая компанией вакцина обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за дозу.
"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли", — сказал Бансель в интервью Welt am Sonntag.
Стоимость прививки будет варьироваться в зависимости от объема заказа.
Компания Moderna планирует произвести до конца 2020 года 20 миллионов доз лекарства.
"Фактически еще ничего не подписано, однако мы близки к достижению (соглашения) с Еврокомиссией», — заявил Бансель.
Он отметил, что переговоры с Брюсселем близятся к завершению.
Напомним, что ранее Moderna объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса, эффективность которой составляет 94,5%.
Испытания вакцины идут с 27 июля. Около 30 тысяч добровольцев приняли участие в испытаниях.
Напомним, что