В Китае на пачке с куриными лапками обнаружили следы коронавируса

На пачке импортированных из РФ куриных лап в Китае обнаружили следы коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На упаковке замороженных куриных лапок во время проверки мясной продукции, импортированной в город из-за рубежа, специалистами по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань были обнаружены следы коронавируса.

«Образцы, взятые с внешних упаковок партии импортированных из Аргентины куриных крылышек и партии замороженных куриных ножек, дали положительный результат теста на нуклеиновую кислоту коронавируса», — сказано в докладе специалистов.

Данная партия куриных лап была немедленно опечатана, а складские помещения продезинфицированы, сообщает РИА Новости.

Отмечено, что все специалисты прошли тест, из них никто не заразился инфекцией.

За последние сутки в Китае было выявлено 28 новых случаев коронавируса: 17 активных и 11 бессимптомных.

Напомним, что коронавирусная инфекция была выявлена в китайском городе Ухань осенью 2019 года. В марте 2020 ВОЗ объявила о всемирной пандемии коронавируса. Согласно последним данным в мире новой инфекцией заразилось свыше 58 миллионов человек.