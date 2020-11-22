В США разрешили в экстренных случаях применять сыворотку от коронавируса, которой лечили Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В экстренных случаях специалисты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили использование экспериментальной сыворотки на основе антител. Сыворотка произведена фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте FDA.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило одновременно принимать антитела casirivimab и imdevimab для лечения COVID-19, протекающего в легкой или средней форме у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг <...>. Сюда входят люди в возрасте 65 лет и старше или страдающие определенными хроническими заболеваниями", - сообщает в пресс-релизе.

Специалисты отметили, что данные антитела будут назначены больным с первыми признаками болезни. Пациентам с запущенной формой коронавируса и требующим кислородной терапии сыворотка противопоказана.

Анафилактический шок, жар, озноб, сыпь, зуд и покраснения - являются возможных побочных эффектов лечения сывороткой на основе антител casirivimab и imdevimab.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что скорому выздоровлению президента США Дональда Трампа способствовало назначение препарата от компании Regeneron Pharmaceuticals.

Напомним, что ранее осенью, президент США Дональд Трамп и его супруга заразились коронаиврусом. Об этом сообщил сам американский лидер в своем Твитер.