Авторы раскрыли секреты ролика о российской кибердеревне на Марсе

Всех роботов сыграли работники фермы. Фото: стоп-кадр с канала birchpunk.

Авторы ролика о российской деревне с роботами на Марсе рассказали о создании видео, которое набирает популярность на YouTube. Ролик уже набрал более двух миллионов просмотров.

История, снятая в селе Кисьва Рязанской области, рассказывает о фермере в российской кибердеревне на Марсе. При этом в кадре фермер окружен роботами.

Всех роботов сыграли работники фермы, в дальнейшем их образы изменили с помощью компьютерной графики, отметила фермер Каролина Грановская.

"Мы не ожидали, что будет такая реакция и что получится все так здорово", — призналась она в интервью телеканалу «360».

Режиссер короткометражного фильма Сергей Васильев отметил, что ролик не является рекламой.

"Мы вдохновлялись рассказом ребят о том, как все у них устроено. Дальше мы заменили ломающиеся тракторы марсианским шаттлом, и получилось то, что получилось", — отметил Васильев.

В ролике, выполненном в стиле кибер-панк клип, совмещаются привычная рязанская разруха с футуристическими технологиями.

В ролике много отсылок к российской действительности. Так, QR-код на корове ведет на страницу Дмитрия Рогозина в Twitter. В окрестностях поселения висит плакат с лицом Рогозина и призывом "Сделаем Красную планету зеленой".