В России выявлен 24 581 случай коронавирусной инфекции

За последние сутки в России выявлено 24 581 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 24 581 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стал 401 пациент. Выздоровело 18 008 человек. Специалисты провели более 72 миллионов тестов на коронавирус.

Всего за все время пандемии в России выявлено 2 089 329 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

Среди новых выявленных случаев 43,7% пациенты от 18 до 45 лет, 30,2%— от 46 до 65 лет, 10,2%— от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет, 12,2% — дети

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса коронавирусом в мире за все время пандемии заразилось более 58 миллионов человек. Более 1,3 миллионов стали жертвами инфекции.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта.