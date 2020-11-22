Турецких военных задействуют в наблюдательном центре в Азербайджане, сообщили в Анкаре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал о взаимодействии турецких военных с Россией по Нагорному Карабаху.

"Турецкие военные будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение одного года", - приводит его слова агентство Anadolu.

17 ноября парламент Турции одобрил соответствующий президентский указ.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября после переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

Напомним, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха. В регион были введены российские миротворцы, тысячи беженцев вернулись на родину, враждующие стороны прекратили военные действия.