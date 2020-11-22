ОМОН берут под контроль центр Минска в ожидании очередной протестной акции

Силовики берут под контроль центр Минска в ожидании очередной протестной акции оппозиции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецтехника, автобусы с силовиками и грузовики для перевозки личного состава стягиваются в центр Минска в связи с объявленной очередной протестной акции.

Колонна в сопровождении ГАИ стягивается к площади Независимости. Там уже выставили ограждения, проход к ней закрыт.

На соседних улицах дежурят милиционеры, стоят автобусы с силовиками.

Перекрыт проезд к Дому правительства со стороны улицы Советской. На улице Бобруйской и в начале проспекта Независимости рядом со зданием Белгосуниверситета стоят около 10 машин "Рубеж", несколько водометов.

Площадь Государственного флага оцеплена военнослужащими.

Около здания выставочного центра "Белэкспо" стоят десять армейских бронемобилей.

Площадь у стелы "Минск - город герой" обнесена металлическими ограждениями.

Напомним, что в августе прошли президентские выборы. Несогласные с результатами голосования граждане вышли на улицы городов. Мирные демонстрации быстро превратились в столкновения с силовиками. В первые недели тысячи людей были задержаны и отправлены в СИЗО.

Протестные акции оппозиции традиционно проходят по выходным до сих пор.

Президент Республики Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что демонстрации в стране организованы извне.