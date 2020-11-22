Миллиардер Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер Билл Гейтс не исключил, что человечество ждет новая пандемия. Об этом пишет Inc.

Магнат записал подкаст, где беседует с писательницей Рашидой Джонс и ученым Энтони Фаучи. В разговоре Гейтс сказал, что новое бедствие может обрушиться на людей через 10—20 лет или даже раньше.

Миллиардер подчеркнул, что мир уже сейчас претерпевает кардинальные изменения. Человечество привыкает к маскам, социальной дистанции и удаленной работе.

Он отметил, что решение закрывать рестораны и бары правильное, но при этом отметил, что школы должны продолжать работу, чтобы не лишать молодежь образования.

Гейтс считает, что зима 2021 года будет крайне тяжелой.

«Зимой, когда холоднее, вирус размножается больше, мы находимся больше в помещении, так что это не очень хорошо. И еще есть определенная усталость — нам трудно держаться подальше от друзей», — сказал он.

Гейтс считает, что в ближайшие полгода новости будут в основном плохими, но затем ситуация нормализуется из-за распространения вакцины.

Напомним, что, согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусной инфекцией в мире заразилось свыше 58 миллионов человек. Более 1,3 миллионов стали жертвами болезни.