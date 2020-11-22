Михаил Мишустин поручил ликвидировать последствий ЧС в Приморье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для сбора рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя.

В рабочую группу должны войти представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда, передает пресс-служба правительства.

Также будет организованна помощь пострадавшим от стихии, сообщает ТАСС.

Напомним, что в Приморье действует режим ЧС из-за буйства стихии. С ночи четверга в регионе шел снег с дождем, при этом был зафиксирован сильный мороз.

Из-за непогоды без света остались около 170 тысяч человек. Было приостановлено движение паромов, практически прекращено движение автобусов и поездов. Десяток авиарейсов задержаны.

Специалисты сообщают, что в настоящий момент осадки везде прекратились. Электричество в домах восстановлено.