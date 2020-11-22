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Путин: РФ выполняла только роль посредника при заключении договора по Карабаху

Президент отметил, что авторами самого мирного соглашения являются три стороны - Россия, Армения и Азербайджан
Анастасия РЫШКОВА
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Президент отметил, что авторами самого мирного соглашения являются три стороны - Россия, Армения и Азербайджан.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", - рассказал президент РФ.

Напомним, что 9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха, которое возобновилось 27 сентября. Мирный договор стал четвертой попыткой примирить враждующие стороны.

Согласно договору в регион вводятся российские миротворцы, Армения и Азербайджан обмениваются пленными и ранеными, в регион возвращаются беженцы.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе