Путин: РФ выполняла только роль посредника при заключении договора по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Президент отметил, что авторами самого мирного соглашения являются три стороны - Россия, Армения и Азербайджан.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", - рассказал президент РФ.

Напомним, что 9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха, которое возобновилось 27 сентября. Мирный договор стал четвертой попыткой примирить враждующие стороны.

Согласно договору в регион вводятся российские миротворцы, Армения и Азербайджан обмениваются пленными и ранеными, в регион возвращаются беженцы.