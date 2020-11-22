В Минске силовики применили спецсредства против митингующих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силовики применили спецсредства в Минске в районе Каменной Горки против толпы митингующих.

"В районе Каменной Горки против демонстрантов применили спецсредства", - сообщает белорусский портал tut.by.

Сформированные группы демонстрантов, от нескольких сотен до тысячи человек, пытаются пройти к назначенным местам сбора. Им преграждают путь силовики.

В районе улицы Ванеева прошли первые задержания. Здесь припаркованы около 10 микроавтобусов с силовиками. Также сообщают, что они задерживали протестующих на Логойском тракте в районе Зеленый луг на северо-востоке Минска.

Правоохранительные органы пока не комментируют происходящее.

Напомним, что после выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Традиционно спецтехника и ОМОН стягивается на главные улицы и площади города по выходным.

Ранее, 22 ноября, журналисты ТАСС сообщали, что к площади независимости стягивается спецтехника и военные машины, на улицах патрулирует полиция, стоят автозаки.