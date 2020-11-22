Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье

Синоптик рассказал, что 23 ноября после обеда осадки ослабеют и потеплеет до 0 - +2 градусов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Cиноптик, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» какая погода ожидает жителей центрального региона 22 ноября. Он отметил, что в Москву и Подмосковье в воскресение после 15.00 придут метели.

«Уже сейчас полчища снеговых туч пересекли границу Подмосковья на севере и северо-западе, западе. Поэтому в Москве примерно с 15 часов начнется снег, усилится ветер. Порывы до 10-15 метров в секунду, закружат метели. И это, конечно, ухудшит видимость», - сказал специалист.

Он отметил, что дневная температура в мегаполисе в воскресенье не превысит 0. Тишковец предупредил, что в ночь на понедельник ветер усилится, а в утренний час пик понедельника интенсивность снегопадов возрастет.

«Видимость порой будет ухудшаться до 1-2 километров. И минимальная температура ближайшей ночью – это -1 - -3 градуса», - сказал Тишковец.

Синоптик рассказал, что 23 ноября после обеда осадки ослабеют и потеплеет до 0 - +2 градусов.

«С 15 часов воскресенья до 9 часов понедельника прогнозируется до 8-10 мм осадков, что соответствует 15-20% месячной нормы. А толщина снежного покрова повысится примерно с 4 до 8 сантиметров в мегаполисе, на юге - юго-востоке Подмосковья местами до 15 сантиметров, что соответствует климатическим показателям начала зимы», - отметил Тишковец.

Ранее специалисты отмечали, что грядущая зима будет в два раза холоднее, чем зима прошлого года. И примерно на 2-4 градуса теплее, чем она должна быть по климатическим нормам.