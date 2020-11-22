Два человека погибли при стрельбе в Небраске Фото: REUTERS

По меньшей мере два человека погибли и еще двое пострадали в результате стрельбы в американской штате Небраска. Инцидент случился в воскресенье, 22 ноября, в городе Белвью, говорится в заявлении местного полицейского управления на официальной странице в Twitter.

- Правоохранители нашли четырех пострадавших с огнестрельными ранениями. Двоих из них госпитализировали в медицинский центр при Университете Небраски, смерть еще двоих медики подтвердили на месте происшествия, - говорится в заявлении. Данные о состоянии раненных не уточняются.

Подозреваемого в стрельбе полицейские задержали через пару часов после инцидента. Отмечается, что сначала в правоохранительный орган поступил анонимный звонок о якобы заминированном фургоне, припаркованном на стоянке. После этого поступило сообщении о стрельбе в том же районе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вчера в Гватемале протестующие подожгли здание конгресса. Демонстранты бросили в окна строения бутылки с зажигательной смесью, однако пожарным удалось потушить огонь уже через несколько минут.