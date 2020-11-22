В Великобритании намерены ввести «ковидные паспорта» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британские власти обсуждают возможность введения на территории королевства «ковидных паспортов» для тех граждан, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 22 ноября, пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на свои источники в правительстве государства.

Предполагается, что обладатели такого документа смогут свободно перемещаться по стране и совершать рабочие командировки, в том время как у отказавшихся от вакцинации граждан будут некоторые ограничения. О соответствующем решение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить в понедельник во время своего выступления в парламенте.

В ходе данного выступления, по данным газеты, глава британского кабмина также объявит о завершении национального карантина и возврата к системе локальных ограничений. При это в большинстве городов королевства продолжат действовать жесткие меры безопасности на фоне пандемии.

С начала эпидемии коронавируса в Великобритании от болезни умерли более 54,6 тысячи человек, что является максимальным показательным смертность в Европе.

Как ранее сообщил сайт kp.ru, китайский лидер Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания «кодов здоровья» с данными ПЦР-тестов на коронавирус. Реализовать идею председатель КНР предложил в виде QR-кодов.