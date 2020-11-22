Россияне перечислили худшие подарки на Новый год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчины не любят получить в подарок на Новый год носки и свитера, а женщина не нравятся подарки в виде статуэток или свечей. Такое вывод следует из исследования сервиса SuperJob, эксперты которого опросили 1,6 тысячи жителей России.

Для 8 процентов опрошенных самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. При чем чаще об этом заявляли мужчины, которые считают, что лучше самостоятельно купить себе носки, футболки, свитера и домашние халаты, чем найти такие вещи под елкой.

Типичные новогодние сувениры - свечи, брелоки, статуэтки и магниты – также не пришлись жителям страны по душе. Около шести процентов женщин и четырех процентов мужчины среди респондентов заявили, что это худшие подарки на Новый год.

Среди наиболее неудачных подарок россияне также выделили конфеты, косметику и парфюмерию, посуду или кухонные принадлежности, пишет РИА Новости.

Более 18% процентов россиян перечислили крайне необычные подарки, которые им не понравились: кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса. 24% жителей страны отметили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка, ведь даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания.

При этом около 28% россиян сообщили, что ни разу не получали на Новый год плохих подарков.