Коронавирус в Москве, последние новости на 23 ноября 2020 года: в метро появились «Единые» билеты, посвященные донорам плазмы

На момент 23 ноября в Москве 6575 новых заболевших COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает: за последние сутки, на момент 23 ноября, в Москве 6575 новых заболевших COVID-19. Это почти на 600 человек меньше, чем за предыдущие 24 часа. При этом госпитализировали лишь 1358 пациентов, все остальные заразившиеся лечатся амбулаторно, то есть дома. Они дали письменное согласие с обязательным условием не покидать родных стен. Отправляют на самоизоляцию и их близких - тех, кто накануне лично общался с носителями инфекции.

- На данный момент на ИВЛ в столичных больницах находятся 426 человек, - добавили в Штабе.

Среди тех, кто заразился, больше всех, как обычно, людей в возрасте от 18 до 45 лет (почти 44%). За ними группа пациентов от 46 до 65 лет (более 30%). Детей от общего количества - чуть более 12%.

Есть статистика и по тем, кто вылечился. За сутки в Москве это 5245 пациентов (всего же за всё время пандемии в столице коронавирусом переболело 405 577 человек).

Что касается масштабов страны, то за последние сутки в России прибавилось 24 581 инфицированных, из них 5764 не имеют клинических заболеваний (однако тест при этом показал COVID-19). В печальном списке лидеров по-прежнему Москва. За ней следует Питер, Подмосковье, Нижегородская область, Свердловская область и другие регионы и города. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2 млн 89 тыс. 329 случаев заболевших во всех 85-ти регионах РФ. Меньше всего коронавирус проявляет себя в Ханты-Мансийском АО, Калмыкии, Республике Марий Эл, Татарстане и др.

В минувшее воскресенье новость прислал столичный Дептранс. А именно - в московском метрополитене появились «Единые», посвящённые донорам плазмы.

- Серию билетов назвали «Доноры надежды», ведь переливание крови с антителами от переболевших коронавирусом тем, кто борется с инфекцией - один из наиболее эффективных методов лечения, - говорится в официальном сообщении департамента. - Донорская плазма помогает пациентам, находящимся в стационаре с этим опасным заболеванием, избежать тяжелых последствий и улучшить самочувствие.

В связи с этим главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов в очередной раз призвал москвичей, переболевших COVID-19, сдавать плазму. Каждому донору, напомним, положена выплата в размере 5 тысяч рублей.